Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"У Путина сейчас ситуация такова, что вот-вот он должен решить какие-то тактические задачи. Возможно, это полный захват Донецкой и Луганской областей. Это то, без чего он не уйдет из Украины и не будет договариваться - не пойдет на какие-либо переговоры", - отметил Голобуцкий.

Политтехнолог предположил, что для президента России ситуация стала критической и нужно быстрее добиться результатов.

"Путин будет бросать ресурсы на захват Донетчины и Луганщины. Видимо, для агрессора уже наступила критическая ситуация: ему нужно к зиме закончить все эти процессы. И Путин не успеет подготовить резервы. А вот бросить 20-30 тысяч белорусов – вполне реально", - отметил Алексей Голобуцкий.

1 июля Институт исследования войны сообщил, что российские оккупанты штурмуют Лисичанск и перегруппировываются возле Славянска , вагнеровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута.

3 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и уничтожают город.

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