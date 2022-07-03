Без захвата Донецкой и Луганской областей Путин не уйдет из Украины и не будет переговоров, - политтехнолог Голобуцкий
Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что без полной оккупации Донецкой и Луганской областей президент страны-агрессора России Владимир Путин не уйдет из Украины и не будет идти ни на какие переговоры
Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"У Путина сейчас ситуация такова, что вот-вот он должен решить какие-то тактические задачи. Возможно, это полный захват Донецкой и Луганской областей. Это то, без чего он не уйдет из Украины и не будет договариваться - не пойдет на какие-либо переговоры", - отметил Голобуцкий.
Политтехнолог предположил, что для президента России ситуация стала критической и нужно быстрее добиться результатов.
"Путин будет бросать ресурсы на захват Донетчины и Луганщины. Видимо, для агрессора уже наступила критическая ситуация: ему нужно к зиме закончить все эти процессы. И Путин не успеет подготовить резервы. А вот бросить 20-30 тысяч белорусов – вполне реально", - отметил Алексей Голобуцкий.
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