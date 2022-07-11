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Аналитика

Без заграничного оружия выбить россиян с юга Украины сложно. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
11 июля, 2022 понедельник
21:14
Статьи

Министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным деоккупировать Юг Украины

Официальное желание власти выбить россиян с Юга

Не впервые объявляется, декларируется план украинского наступления через зарубежное издание. Параллельно с заявлением министра обороны Резникова есть обращение вице-премьера Ирины Верещук, которая призвала жителей оккупированных районов Херсонщины и Запорожья быстро эвакуироваться, поскольку Вооруженные силы Украины будут деоккупировать эти зоны и ожидаются огромные бои.

То есть, украинские чиновники завуалированно сообщают, что в скором времени начнется большое наступление на Херсонском направлении. Если обратить внимание на сводки Генштаба ВСУ, то какой-то конкретной информации о наступлении в направлении Херсона нет. Речь идет прежде всего о тактических действиях с обеих сторон, направленных на получение тактических преимуществ.

За последние недели ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты Херсонской области Потемкино, Зеленую рощу, Барвинок - это в направлении Чернобаевки, Мирное и Ивановка. Стоит заметить, что пгт Ивановка упоминается не впервые – то есть боевые действия проводятся на локальных участках.

Херсонщина – сложная с точки зрения ведения боевых действий, на этом направлении активно используется авиация и артиллерия. С помощью пары штурмовиков украинские военные поразили пункты наблюдения и командования оккупантов в Херсонской области.

Украинские войска продолжают постепенно вытеснять врага

Российские оккупанты пытаются увеличить количество личного состава и техники на тех направлениях, где возможны наступления ВСУ. Сообщалось, что россияне подтягивают технику прямо в Херсон.

Следует отметить, что Херсонское направление выглядит довольно соблазнительно для наступления. Протяженность фронта составляет 250 км, действует 13 вражеских батальонно-тактических групп с достаточно большими промежутками для ведения такой обороны.

На правом берегу Днепра есть логистические ловушки - 2 моста - вблизи Новой Каховки и Антоновского, по которым враг обеспечивает свои части. Есть соблазн сформировать 2 ударные группировки из свежих бригад: одна должна выйти на Херсон и удерживать город, другая – действовать от Запорожья на Мелитополь. Но это выводы, которые делаются по карте, без учета рисков для жизни украинских солдат.

Для проведения широкомасштабного наступления требуется достаточно сил и средств. Резников говорит о необходимости миллионной группировки. В настоящее время в ВСУ мобилизовано около 700 тыс. личного состава. То есть нужно подобрать еще 300 тыс воинов. Хотя с другой стороны, не количество защитников определяет ход боевых действий, а обученность подразделений, слаженность, оснащенность и разумный и технологичный план ведения боевых действий.

Необходимость зарубежного оружия

В настоящее время наши вооруженные силы не имеют возможности и предпосылок в короткий промежуток времени осуществлять широкомасштабные наступательные действия на Юге. Мы привязаны к ситуации, которая развивается на Донбассе – стабилизации линии фронта.

Таким образом, подготовка к наступлению возможна только с учетом получения заграничной помощи - октябрь-сентябрь. То есть, политическое пожелание, озвученное министром обороны Резниковым по поводу деоккупации Юга Украины, должно опираться на конкретные возможности.

В любом случае, Генеральный штаб ВСУ сделает правильные выводы, когда начинать наступательную операцию. Конечно, это будет вовремя, секретно и без объявления в иностранных изданиях.

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Украина
Николаев
Запорожье
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
Колонка Згурца
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