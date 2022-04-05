Без World of Tanks и доступ к научной информации. В Минцифре сообщили о новых технологических ограничениях для России и Беларуси
Цифровая блокада РФ продолжается – сегодня к ней присоединились новые участники
Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
- Wargaming покидает Россию и Белоруссию. С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, больше не аффилированное с Wargaming. Wargaming - компания разрабатывающая и выдающая видеоигры на рынке free-to-play MMO. Известна разработкой World of Tanks. Компания также приступила к процессу закрытия своей студии в Минске.
- Американская компания по лицензированию иностранных врачей ECFMG отказывает россиянам в получении сертификатов. Организация ECFMG заблокировала личные кабинеты россиян, которые уже оплатили услуги и начали процесс прохождения сертификации в американской ординатуре. Деньги в аккаунте отображаются, однако использовать их нельзя.
- FANUC приостановил все поставки в Россию и Белоруссию. А также передаст 1 миллион евро на гуманитарную помощь.
- Hexagon приостановили экспорт всех лицензий на аппаратное и программное обеспечение в Россию. Для гуманитарной поддержки в Украине и предоставления убежища беженцам Hexagon пожертвовал 500 000 евро.
- Rockwell Automation остановил продажи в России. Поставщик промышленной автоматизации и информационных продуктов из США Rockwell Automation приостановил деятельность в РФ и республике Беларусь. Компания также отказалась от продажи своего ПО и территории этих стран.
- Компания Salesforce – разработчик одноименной CRM-систем – приостановила операции в России. В заявлении компании отмечено, что прямого бизнеса на российском рынке она не имеет, расторжение отношений с российскими пользователями происходит из-за реселлеров.
- Российские ученые могут лишиться доступа к 97% научной информации. РФ ждет научно-информационная блокада На территории РФ вскоре будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также реферативным базам данных Web of Science и Scopus.
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