Собственно уже известно, что отсрочили обнародование деклараций еще на 1 год. Чтобы что? Скрыть состояние, заработанное за время войны?

Внештатные советники Офиса президента не будут подавать декларации. Почему? Эти люди оказывают влияние на судебные, государственные органы, которые могут дать фору самому Ермаку. Эти советники не вылезают из эфиров и, судя по их медийной активности, тратят все свое драгоценное время именно на внештатную работу. А где они еще работают? А в чем проблема заполнить декларации? Им ведь не запрещено заниматься бизнесом, этим внештатным советникам? Неужели есть какие-то преференции и боятся, что мы об этом узнаем?

Зато депутаты сельских советов, кроме запрета уезжать из страны, должны декларироваться до конца своей жизни как политически значимые лица.

Какой-нибудь полный триндец. Партнеры, которые удерживают нас как страну на плаву, уже выразили, мягко говоря, свое удивление.

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А что наши? Наши о выборах заговорили. Ибо без выборов и, желательно, через Дию, они должны идти в тюрьму. Поэтому чтобы вы не сомневались, там будет и вторая каденция, и третья... Они еще Конституцию перепишут, пока народ будет спасаться от нашествия.

Оппозиционные медиа зачищены. Все ветви власти возглавляют кумовья-соседи-друзья. Обнадеживающие "новые" лица, включая хваленый "Голос", несут страну в пропасть, уничтожая на своем пути местное самоуправление. Проштрафившихся отправляют в почетную ссылку — послами в стратегические страны. Червинский сидит без права выйти под залог, в то время как другим уменьшают суммы залогов. В то время, когда гибнут активные, жертвенные, прекрасные люди.

У меня нет слов. Эта беда, похоже, надолго с нами.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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