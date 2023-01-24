Без уважения к Турции и мусульманам Швеция не вступит в НАТО, - Эрдоган
Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана у посольства Анкары в Стокгольме.
Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление турецкого президента.
Эрдоган подверг резкой критике протест Расмуса Палудана с сожжением Корана в субботу, заявив, что это оскорбление для всех, особенно для мусульман.
Он также раскритиковал шведские власти за разрешение на проведение демонстрации у посольства Турции в Стокгольме.
Эрдоган также подверг критике Швецию за прокурдские протесты, на которых демонстранты размахивали флагами разных курдских групп, в том числе Рабочей партии Курдистана, которая десятилетиями проводила восстание против Турции. PПК считается террористической группой в Турции, Европейском Союзе и Соединенных Штатах, но ее символика не запрещена в Швеции.
"Итак, вы дадите разгул террористическим организациям, а затем ожидаете нашей поддержки для вступления в НАТО. Этого не произойдет", - сказал Эрдоган, имея в виду заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО.
По его словам, если Швеция не будет проявлять уважения к Турции или мусульманам, то "они не увидят от нас никакой поддержки в вопросе НАТО".
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
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