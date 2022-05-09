Без упоминания о России: генсек ООН отреагировал на сброс бомб на школу в Луганской области

Об этом говорится в заявлении спикера генсека Сфефана Дюжаррика.

"Этот нападение является еще одним напоминанием о том, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, наибольшую цену платят мирные жители", - отметил Дюжаррик.

По его словам, генсеке заявляет, что "во время войны всегда следует щадить гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Он отметил, что эта война должна закончиться и должен быть установлен мир в соответствии с международным правом.

В заявлении говорится, что ООН и ее партнеры будут в дальнейшем оказывать поддержку тем, чья жизнь разрушила война.

При этом Джиюраррик ни разу не упомянул виновника – Россию.

В Белогоровке в Луганской области 7 мая оккупанты сбросили авиабомбу на школу, где находились около 90 человек. После авиаудара погибли не менее 60 человек.