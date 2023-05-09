Без уничтожения армии РФ нельзя говорить о ее поражении, – полковник СБУ Костенко
Основная задача для Сил обороны Украины сейчас – освобождение всех украинских территорий и уничтожение российской армии
Об этом полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко сказал в эфире Еспресо.
"Россия понимает, что все решит бой. Я думаю, что в первую очередь они себя готовят не к жизни после поражения, а к жизни во время этой войны и изоляции России от всего цивилизованного мира. Говорить о поражении еще рано. Мы сделаем все для этого, но в России еще не уничтожена армия - более 500 тыс. человек на нашей территории, многие тысячи техники" - отметил он.
Костенко добавил, что оборонно-промышленный комплекс в РФ еще работает.
"Нужно уничтожить российские группировки – не просто освободить территории, а создать условия именно для уничтожения. Чтобы можно было говорить, что РФ проиграла. Пока у РФ будет армия – она не проиграет в военном плане. Основная задача сейчас – освобождение территорий и уничтожение их армии. Тогда можно говорить о поражении России", - подытожил полковник СБУ.
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