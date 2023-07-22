Без ударов по Крымскому мосту невозможно осуществить полноценное контрнаступление ВСУ, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин неслучайно сразу после подрыва Крымского моста сказал, что это теракт и что это гражданский объект. Это не гражданский объект, он полностью используется для военных целей. Россияне везут технику, и не только по железной дороге, но и автомобильное полотно использовалось для перевозки техники и боеприпасов. Там своя логистическая нагрузка. Весь мост – и железнодорожный, и автомобильный – использовался для перевозки военных грузов. Это фиксируется разведками, наблюдениями, спутниковыми и другими средствами. Это объект, подлежащий влиянию. Кроме того, Крым оккупирован", - подчеркнул Фейгин.

По словам оппозиционера, для Украины неприемлемо отказаться от ударов по Крымскому мосту, иначе невозможно будет совершить полноценное контрнаступление в направлении юга с выходом к Чонгарскому перешейку.

"Подвозка техники и личного состава, отвод техники на ремонт – все осуществляется через эту артерию. То есть Крымский мост – это законный объект, потому что это территория Украины и построен мост незаконно. Он проходит по территории Украины между Керчью и полуостровом. Поэтому удары по нему, особенно в условиях войны, вполне легитимны.