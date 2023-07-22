Без ударов по Крымскому мосту невозможно осуществить полноценное контрнаступление ВСУ, - Фейгин
Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что для Украины неприемлемо отказаться от ударов по Крымскому мосту, иначе невозможно будет осуществить полноценное контрнаступление ВСУ в направлении юга с выходом к Чонгарскому перешейку
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин неслучайно сразу после подрыва Крымского моста сказал, что это теракт и что это гражданский объект. Это не гражданский объект, он полностью используется для военных целей. Россияне везут технику, и не только по железной дороге, но и автомобильное полотно использовалось для перевозки техники и боеприпасов. Там своя логистическая нагрузка. Весь мост – и железнодорожный, и автомобильный – использовался для перевозки военных грузов. Это фиксируется разведками, наблюдениями, спутниковыми и другими средствами. Это объект, подлежащий влиянию. Кроме того, Крым оккупирован", - подчеркнул Фейгин.
По словам оппозиционера, для Украины неприемлемо отказаться от ударов по Крымскому мосту, иначе невозможно будет совершить полноценное контрнаступление в направлении юга с выходом к Чонгарскому перешейку.
"Подвозка техники и личного состава, отвод техники на ремонт – все осуществляется через эту артерию. То есть Крымский мост – это законный объект, потому что это территория Украины и построен мост незаконно. Он проходит по территории Украины между Керчью и полуостровом. Поэтому удары по нему, особенно в условиях войны, вполне легитимны.
- Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.
- Президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинских военных и заявил, что он должен быть полностью нейтрализован.
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