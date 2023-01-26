Без учета и идентификации. Оккупанты массово сжигают в крематориях своих погибших, - Маляр

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"По данным Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО):

учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев", - говорится в сообщении.

По словам Маляр, кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов.

"Таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", - отметила она.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине более 123 тыс. солдат, 292 самолета и 282 вертолета.

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