Без участия войск РФ нельзя говорить о наступлении со стороны Беларуси, - эксперт Defense Express Рябых

Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Можно будет говорить о реальной угрозе наступления из Беларуси, когда будет подмечено повышение концентрации именно российских войск. Я так подозреваю, что для того, чтобы обеспечить определенный наступательный боевой дух белорусских подразделений, которые будут вынуждены в случае принятия высшим военно-политическим руководством решения о возможных боевых действиях против Украины, то без непосредственного участия подразделений РФ я бы не говорил вообще о возможности наступления со стороны Беларуси", - сказал он.

26 июня разведка сообщила , что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, предупредили белорусских чиновников в Гомельской области.

Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.

На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси

Вооруженные силы Беларуси продолжили учения по меньшей мере до 9 июля . Соответствующие графики были опубликованы в сети.