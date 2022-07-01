Без участия войск РФ нельзя говорить о наступлении со стороны Беларуси, - эксперт Defense Express Рябых
Угроза наступления со стороны Беларуси появится, когда на северных границах будет повышенная концентрация российских войск
Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Можно будет говорить о реальной угрозе наступления из Беларуси, когда будет подмечено повышение концентрации именно российских войск. Я так подозреваю, что для того, чтобы обеспечить определенный наступательный боевой дух белорусских подразделений, которые будут вынуждены в случае принятия высшим военно-политическим руководством решения о возможных боевых действиях против Украины, то без непосредственного участия подразделений РФ я бы не говорил вообще о возможности наступления со стороны Беларуси", - сказал он.
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