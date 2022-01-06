Без участия Украины: в Москве проходит встреча политсоветников "нормандской четверки"
В России началась встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки" в усеченном составе, потому что на нее не приглашали переговорщика от Украины, главу Офиса президента Андрея Ермака
Об этом сообщает "РИА Новости".
Издание отмечает, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры "о внутриукраинском урегулировании" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.
- Напомним, 3 января представитель правительства ФРГ сообщил, что советники лидеров "нормандского" формата запланировали переговоры в различных конфигурациях.
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