Без участия Украины: в Москве проходит встреча политсоветников "нормандской четверки"

Об этом сообщает "РИА Новости".



Издание отмечает, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры "о внутриукраинском урегулировании" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Напомним, 3 января представитель правительства ФРГ сообщил, что советники лидеров "нормандского" формата запланировали переговоры в различных конфигурациях.