"В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее поступления в воинские части", — сообщает Гостаможслужба.

Вот такая официальная информация была опубликована несколько дней назад.

Проверку совместно провели Департамент по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамент внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

Можно представить, а о скольких фактах такого мародерства мы не знаем и возможно и не узнаем.

Но даже то, что известно сегодня, вызывает не просто возмущение, а ужас.

Как можно такое "чудить"?

Как можно назвать этих людей, хотя и людьми их, по большому счету, трудно назвать? Разве что, мародеры-уроды. Только такие могут обворовывать военных, которые защищают и этих чудовищ, что их обворовывают.

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Но на самом деле скандалы с хищением гуманитарной помощи начались фактически с самого начала широкомасштабного вторжения, к сожалению. И точно, к сожалению, мы обо всех этих фактах хищения не узнаем, потому что их не хотят разглашать.

И здесь вопрос не только в том, что никто не захочет из международных партнеров Украины, частных структур и конкретных иностранных граждан оказывать помощь, узнав о таких скандалах, здесь вопросы и репутации страны, которая этим мародерством уничтожается, а еще важнее, что необходимые вещи , в первую очередь, военным, адресаты не получают.

Все наверняка помнят и о пропавшей в Запорожской области гуманитарке, о гуманитарке, которую хранили на складе в 1600 кв.м, на Львовщине, где "разгрузились" более 70 фур, и таких примеров много.

И надо честно признать, что без участия представителей власти на разном уровне такие "спецоперации" мародеров были бы невозможны.

Кто в Украине на самом высоком уровне отвечает за вопросы гуманитарной помощи, тот и первый должен понести ответственность за хищение в столь огромных масштабах.

Ведь, чтобы не знать об этом, нужно очень "постараться" все время ничего "не видеть" и "не слышать".

Если человек не справляется, значит, должен быть назначен другой ответственный и все должно происходить прозрачно и публично, если еще будет желание у кого-то оказывать Украине гуманитарную помощь…

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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