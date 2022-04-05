Без трюфелей, ювелирки и духов: Австралия запрещает поставки в Россию предметов роскоши

Об этом сообщила министерша иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.



"Правительство Австралии запретит экспорт в России предметов роскоши, включая вино, дорогую косметику, запчасти для роскошных автомобилей. Эти санкции нацелены на президента Путина и его богатых помощников, чтобы ограничить доступ российской элиты к таким товарам", – говорится в сообщении.



Пейн добавила, что в ЕС, США и Японии уже действуют такие запреты, а в ближайшее время забанит поставку товаров сегмента "люкс" и Великобритания.



"Правительство Австралии подтверждает нашу непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", – говорится в сообщении.



По данным 9news.com, под запрет, в частности, попадут кожаные изделия, такие как сумки, меха, а также – ковры, лобстеры, трюфели, парфюмерия, ювелирные изделия и роскошная одежда стоимостью свыше $500 за один предмет.

Ранее Австралия отправила бронетранспортеры Bushmaster в Украину по просьбе Зеленского.



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