Без трюфелей, ювелирки и духов: Австралия запрещает поставки в Россию предметов роскоши
Австралия остановит поставки товаров класса "люкс" в Россию
Об этом сообщила министерша иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.
"Правительство Австралии запретит экспорт в России предметов роскоши, включая вино, дорогую косметику, запчасти для роскошных автомобилей. Эти санкции нацелены на президента Путина и его богатых помощников, чтобы ограничить доступ российской элиты к таким товарам", – говорится в сообщении.
Пейн добавила, что в ЕС, США и Японии уже действуют такие запреты, а в ближайшее время забанит поставку товаров сегмента "люкс" и Великобритания.
"Правительство Австралии подтверждает нашу непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", – говорится в сообщении.
По данным 9news.com, под запрет, в частности, попадут кожаные изделия, такие как сумки, меха, а также – ковры, лобстеры, трюфели, парфюмерия, ювелирные изделия и роскошная одежда стоимостью свыше $500 за один предмет.
- Ранее Австралия отправила бронетранспортеры Bushmaster в Украину по просьбе Зеленского.
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