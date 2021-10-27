"Без тестов и самоизоляции": Дания упростила въезд из Украины

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Дании в Украине.



"25 октября 2021 года датское правительство отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID-19. С этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены", - говорится в сообщении.



Отмечается, что теперь граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании следует предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.



В пресс-службе отметили, что COVID-сертификат в "Дии" принимается также, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Указанный сертификат Covid должен подтверждать вакцинацию от Covid-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на Covid-19 или выздоровление от Covid-19.

В случае отсутствия Covid-сертификата гражданам Украины нужно сделать тест на Covid-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на Covid-19 перед приездом в Данию отменено.

В пресс-службе добавили, что если гражданин Украины ранее переболел Covid-19, но при этом не имеет Covid-сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию В таком случае, делать тест на Covid-19 по прибытии в Данию не нужно.



При этом отметили в посольстве, если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с "очень высоким риском инфицирования Covid-19" (сейчас это большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от Covid-19. В противном случае, нужно сделать тест на Covid-19 сразу по прибытии в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.