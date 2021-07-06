Без Тайсона и Али: Мейвезер назвал топ-5 самых выдающихся боксеров в истории

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Мейвезера, кроме самого себя, он видит в топ-5 самых выдающихся боксеров в истории американцев - Пернела Витакера, Роберто Дюрана, Ларри Холмса, Аарона Прайора.

"Начну с Пернела Витакера. Теперь Роберто Дюран. Из тяжеловесов выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб. И сейчас он прекрасно живет, поскольку сделал разумные инвестиции. Еще Аарон Прайор. Причина, по которой он проиграл единственный бой, - наркотики ", - сказал Мейвезер, который был чемпионом мира в пяти весовых категориях и выиграл все свои 50 боев.

Пернел Витакер становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Он шесть раз успешно защищал титул абсолютного чемпиона в легком весе (до 61,2 кг), что является рекордом. Роберто Дюран также завоевывал пояса в четырех весах, он получил 103 победы (в том числе 70 нокаутом) в 119 боях. Ларри Холмс был чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в течение пяти лет, он является одним из пяти боксеров, которые одерживали победу над легендарным Мохаммедом Али. Аарон Прайор, бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), потерпел лишь одно поражение в 40 боях.



Кроме Мохаммеда Али, Флойд Мейвезер не включил в свой рейтинг и другого боксера, которого считают одним из самых сильных в истории, - Майка Тайсона.

Напомним, 7 июня Флойд Мейвезер не смог победить Логана Пола в выставочном бое.

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