Без света семь населенных пунктов: дрон СБУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области

Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Утром в селе Снагость Кореновского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточены 7 населенных пунктов. Аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только разрешит ситуация", пишет Старовойт.

Уточняется, что никто не пострадал.

Впоследствии источники в СБУ сообщили, что беспилотник был их, пишет УП , NV и Общественное .

"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ", – подчеркнул сотрудник Службы безопасности.

Фото: Скрин

Он подчеркнул, что украинские ресурсы позволяют это сделать.

"Очень хочется, чтобы россияне на себе почувствовали, что такое блекаут, графики отключений и поиски генераторов", – добавил сотрудник СБУ.