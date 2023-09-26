Без света семь населенных пунктов: дрон СБУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
Украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в Курской области России, оставив 7 населённых пунктов без света. Такую информацию подтвердили в Службе безопасности
Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Утром в селе Снагость Кореновского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточены 7 населенных пунктов. Аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только разрешит ситуация", пишет Старовойт.
Уточняется, что никто не пострадал.
Впоследствии источники в СБУ сообщили, что беспилотник был их, пишет УП , NV и Общественное .
"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ", – подчеркнул сотрудник Службы безопасности.
Фото: Скрин
Он подчеркнул, что украинские ресурсы позволяют это сделать.
"Очень хочется, чтобы россияне на себе почувствовали, что такое блекаут, графики отключений и поиски генераторов", – добавил сотрудник СБУ.
- Вечером 25 сентября в России сообщили о массированной атаке на Белгородскую и Курскую области.
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