Без света почти 900 тыс. человек, без газа – почти 300 тыс.: правительство о ситуации с энергоснабжением

Об этом сообщает "Правительственный портал".



"В минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 96 тысяч потребителей: в частности, в Сумской области - около 49 тысяч, в Донецкой - около 22 тысяч, в Запорожской - около 15,8 тысяч, Киевской - 5,1 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.



Газоснабжение удалось восстановить для 3,8 тыс. потребителей, уточнили в правительстве.



По состоянию на 19 марта без газа остаются более 273 тысяч потребителей. Обесточенными - более 1327 населенных пунктов, в общей сложности более 872 тысяч потребителей.



В правительстве констатируют стабильную работу "Объединенной энергосистемы Украины" в синхронной зоне с энергетическими системами ЕС.



Как напомнила пресс-служба Кабмина, 10 марта газопровод-отвод в Углегорскую ТЭС был поврежден из-за обстрелов врага, а из-за постоянных боевых действий удалось только локализовать повреждения. Впрочем, за 18 марта Оператор газотранспортной системы Украины возобновил поток газа в ТЭС – газопровод удалось починить. Таким образом, тепловая электростанция получила резервный источник питания.



Напомним, оккупанты во время обстрелов повредили сети газоснабжения в Лисичанске, что на Луганщине, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".