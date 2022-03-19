Без света почти 900 тыс. человек, без газа – почти 300 тыс.: правительство о ситуации с энергоснабжением
Обесточенными по состоянию на 19 марта остаются 1327 населенных пунктов
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"В минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 96 тысяч потребителей: в частности, в Сумской области - около 49 тысяч, в Донецкой - около 22 тысяч, в Запорожской - около 15,8 тысяч, Киевской - 5,1 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Газоснабжение удалось восстановить для 3,8 тыс. потребителей, уточнили в правительстве.
По состоянию на 19 марта без газа остаются более 273 тысяч потребителей. Обесточенными - более 1327 населенных пунктов, в общей сложности более 872 тысяч потребителей.
В правительстве констатируют стабильную работу "Объединенной энергосистемы Украины" в синхронной зоне с энергетическими системами ЕС.
Как напомнила пресс-служба Кабмина, 10 марта газопровод-отвод в Углегорскую ТЭС был поврежден из-за обстрелов врага, а из-за постоянных боевых действий удалось только локализовать повреждения. Впрочем, за 18 марта Оператор газотранспортной системы Украины возобновил поток газа в ТЭС – газопровод удалось починить. Таким образом, тепловая электростанция получила резервный источник питания.
Напомним, оккупанты во время обстрелов повредили сети газоснабжения в Лисичанске, что на Луганщине, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное