Без света остаются около 820 населенных пунктов Украины, - исполнительный директор ДТЭК Сахарук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Исполнительный директор ДТЭК сообщил об активных восстановительных работах в обесточенных районах Украины, где происходили и продолжаются активные боевые действия.



Дмитрий Сахарук сообщил: "На 5 мая в Украине остаются 820 населенных пунктов без света, это около 680 тысяч абонентов. Наибольшее количество потребителей без электроэнергии в Харьковской области - 170 тысяч и Луганской области - примерно 120 тысяч населения".



Исполнительный директор компании отметил, что в Киевской области сейчас идет завершающая стадия восстановления электропитания после освобождения территории.



"Например, вчера мы запитали более 2 тысяч потребителей, сейчас остаются около 13 тысяч без света. В начале освобождения у нас было 170 тысяч потребителей без света, это более 500 населенных пунктов. На сегодняшний день возобновили электропитание в большинстве районов Киевщины, продолжаем работать в Гостомеле, Ирпене, Буче, Романовке и других прилегающих территориях", - рассказал Сахарук.



Также представитель ДТЭК сообщил об активной работе по возобновлению электропитания на подстанции, обеспечивающей работу насосов, которые выкачивают воду между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Это необходимо, чтобы ликвидировать затопление в с. Демидов и с. Козаровичи Вышгородского района, где в марте была разрушена плотина между р. Ирпень и Киевским водохранилищем.



"К сожалению, такую динамику мы не можем показывать по Донетчине, там идут активные боевые действия. Очень много обесточенных районов: Лиманский, Авдеевский, Мариинский, Торецкий , Высоковасильевский; там мы ежедневно запитываем около 10 тысяч и около 10 тысяч потребителей лишаются электрики", – рассказал исполнительный директор компании,



Дмитрий Сухарук добавил, что полномасштабное восстановление электропитания в Донецкой области возможно только после прекращения боевых действий.

Ранее, по состоянию на 1 мая, глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщал , что без света в Киевской области остались почти 20 тыс. домов.

Также глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отчитывался, что Луганская область в очередной раз без света: россияне обстреляли Кременскую электроподстанцию

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