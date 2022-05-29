Без света остаются более 605 тыс. домов, без газа – 161 тыс. абонентов
Обесточенными на 29 мая остаются около 763 населенных пунктов, больше всего – в Донецкой области
Об этом сообщил Правительственный портал.
"По состоянию на 29 мая в Украине в результате боевых действий остаются обесточенными около 763 населенных пунктов, всего около 605,4 тысяч потребителей", – говорится в сообщении.
Больше всего обесточенных домов в Донецкой области – 346,6 тыс., Луганской – более 128,2 тыс., Харьковской – около 40,4 тыс. потребителей.
Без газоснабжения остаются 161,2 тыс. абонентов, отмечается в сообщении.
Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.
- Напомним, в 2 300 домах Черниговщины возобновили газоснабжение.
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