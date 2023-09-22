Без света остается часть потребителей в 5 областях: состояние энергосистемы Украины 22 сентября
Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей, но в 5 прифронтовых областях есть обесточивание
О состоянии в энергетике сообщило Минэнерго.
По данным министерства, 21 сентября днем в течение часа применялось ограничение производства возобновляемых источников энергии общей мощностью 300 МВт. В то же время удалось отремонтировать и возобновить работу корпуса одного из блоков ТЭС, который добавил к энергосистеме 125 МВт мощности.
Прифронтовые области
В Сумской области из-за атак РФ по энергообъектам без света оставалось около 3 тысяч абонентов. Из-за обстрелов приграничных районов были обесточены 3 воздушные линии электропередачи, а в целом по области повреждены 24 линии.
Также из-за обстрелов в Харьковской области за сутки обесточено более 2 тысяч абонентов из-за повреждений линий передачи, но военные разрешили начать ремонтные работы.
Восстановительные работы продолжаются и в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях, где часть потребителей остается без электроэнергии.
В Днепропетровской области выключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ НЭК "Укрэнерго", но линия была восстановлена в автоматическом режиме, обесточений не было.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне за прошедшие сутки в ходе восстановления сетей удалось заживить более 800 точек доступа, но в городе остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей. Продолжаются замедленные ремонтные работы из-за интенсивных обстрелов.
- Накануне, 21 сентября, из-за массированного обстрела РФ были повреждены энергообъекты в западных и центральных регионах Украины
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