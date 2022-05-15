Без света остается более 2 тыс. домов в Киевской области в 7 населенных пунктах
В Киевской области более 2 тыс. домов ожидают возобновления электроснабжения
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграм.
"Без света остаются почти 2 079 домохозяйств в 7 населенных пунктах", - написал он.
При этом за минувшие сутки, 14 мая, аварийным бригадам удалось вернуть свет более чем в 500 домов в шести населенных пунктах, которые были обесточены из-за боев. В частности, восстановили электроснабжение в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селах Подгайное и Яхновка в Вышгородском районе, добавил Павлюк.
Электромонтеры восстанавливают электросети, как только спасатели завершают разминирование.
15 мая энергетики ДТЭК продолжают работы в Бучанском и Вышгородском районах, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях, отмечает председатель ОВА.
- Напомним, с 15 мая в Киеве и области комендантский час будет начинаться позже и продлится с 23:00 до 5:00.
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