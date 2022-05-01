Без света на Киевщине остаются почти 20 тыс. домов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграм.



В частности, электромонтеры полностью возобновили электроснабжение в селе Осовец Вышгородского района Киевской области, в Бучанском районе – частично запитали Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянку, Бышев. Всего за сутки 30 апреля свет появился в 3 072 семьях Киевской области. 1 мая в этих двух районах Киевщины продолжится работа по восстановлению энергоснабжения.



Однако 19,8 тыс. домов в области пока остаются без питания.



Павлюк отметил, что энергетики восстановили электроснабжение на стеклозаводе в Гостомеле.



"Его сети – один из элементов электропитания, позволяющий подать напряжение на другие социально важные объекты в городе", – добавил глава ОВА.

Напомним, в Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение.



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