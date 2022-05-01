Без света на Киевщине остаются почти 20 тыс. домов
За прошедшие сутки, 30 апреля, электромонтеры восстановили подачу электричества для 3 072 семей в Киевской области
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграм.
В частности, электромонтеры полностью возобновили электроснабжение в селе Осовец Вышгородского района Киевской области, в Бучанском районе – частично запитали Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянку, Бышев. Всего за сутки 30 апреля свет появился в 3 072 семьях Киевской области. 1 мая в этих двух районах Киевщины продолжится работа по восстановлению энергоснабжения.
Однако 19,8 тыс. домов в области пока остаются без питания.
Павлюк отметил, что энергетики восстановили электроснабжение на стеклозаводе в Гостомеле.
"Его сети – один из элементов электропитания, позволяющий подать напряжение на другие социально важные объекты в городе", – добавил глава ОВА.
- Напомним, в Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение.
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