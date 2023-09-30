Без статей о помощи Украине: Палата представителей США утвердила бюджет
Палата представителей конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней – в него не внесена помощь Украине
Об этом пишет Sky News.
Республиканцы и демократы палаты представителей в субботу заключили соглашение о финансировании правительства и избегании прекращения работы. Однако в документе нет помощи Украине.
Законопроект позволит правительству работать еще 45 дней и избежать шатдауна. "За" проголосовало 335 представителей против 91.
Теперь документ должен утвердить Сенат США.
Как отмечает "Бабель", сенат может не принять такую формулировку, ведь там поддержка Украины значительно больше.
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