Без статей о помощи Украине: Палата представителей США утвердила бюджет

Об этом пишет Sky News.

Республиканцы и демократы палаты представителей в субботу заключили соглашение о финансировании правительства и избегании прекращения работы. Однако в документе нет помощи Украине.

Законопроект позволит правительству работать еще 45 дней и избежать шатдауна. "За" проголосовало 335 представителей против 91.

Теперь документ должен утвердить Сенат США.

Как отмечает "Бабель", сенат может не принять такую формулировку, ведь там поддержка Украины значительно больше.