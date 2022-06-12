Без справок о вакцинации: Германия отменила ограничения на въезд в страну

Об этом говорится на сайте немецкого МИД.

Согласно сообщению, Германия временно, до 31 августа, сняла все ограничения на въезд в связи с COVID-19 почти для всех стран, кроме Китая.

Как сообщает немецкое министерство, разрешается не предоставлять документы о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19 при въезде в Германию с какой-либо целью, в том числе туристической.

Однако эта отмена не будет действовать на проживающих в Китае, поскольку Пекин не согласился взаимно ослабить ограничения.

Напомним, ВОЗ заявила, что из-за одной из стран не может исследовать происхождение коронавируса.