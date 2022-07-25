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Главная Экономика Без согласования с Украиной. Россияне повысили давление на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород

Без согласования с Украиной. Россияне повысили давление на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород

25 июля, 2022 понедельник
22:53
Экономика

Диспетчеры Оператора ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород на участке госграницы РФ – Украина. Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром"

Об этом сообщает Оператор ГТС.

Оператор проинформировал Газпром, что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе, а также напомнил, что нужно согласовывать действия, согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы после того, как Газпром снова снизил транзит через Северный поток-1 до 33 млн куб. м в сутки», – обратил внимание генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

  • 25 июля президент Зеленский заявил, что Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана это делать по контрактам.
  • 25 июля Газпром заявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", поставки газа сократится вдвое.
  • Ранее в Газпроме заявили, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
  • Кроме того, в кремле отрицают информацию, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1".

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