English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Без смены стратегии мира не будет. Орбан и Нехаммер сошлись на "невозможности газового эмбарго" России

Без смены стратегии мира не будет. Орбан и Нехаммер сошлись на "невозможности газового эмбарго" России

28 июля, 2022 четверг
22:28
Мир

Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не может победить Россию с помощью нынешней стратегии поддержки НАТО

Об этом сообщает CNN.

"Эту войну в таком виде невозможно выиграть", — сказал Орбан, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене. Орбан добавил, что стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением "пока показала, что она не приведет к успеху".

"Без изменения стратегии мира не будет", — сказал он, предупредив, что без мира в Украине весь Европейский Союз "толкнут в ситуацию войны".

"Непонятно, как мы можем избежать рецессии в ЕС, если война будет продолжаться", – добавил Орбан.

Оба лидера предостерегли от возможности эмбарго Евросоюза российским газом.

"Только что мы столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать об эту стену", — сказал Орбан после того, как Нехаммер предупредил, что такое эмбарго "невозможно".

"Не только потому, что мы как Австрия, зависимы от российского газа. Немецкая промышленность также зависит от российского газа. И если немецкая промышленность терпит крах, австрийская промышленность терпит крах", – сказал Нехаммер, добавив, что такая ситуация может привести к массовой безработице.

"Есть много заявлений от Комиссии ЕС, но очень мало выполняется", — сказал он, комментируя действия ЕС по энергетическому кризису. Нехаммер добавил, что нет "никаких признаков" реализации совместной платформы закупки газа, которую предложила Комиссия ЕС.

Лидер Австрии сказал, что, учитывая текущее давление на энергетическом рынке, "эта общая платформа будет важнее, чем когда-либо".

  • 28 июля в Вене Орбан попытался оправдаться за скандальные изречения о "смешении рас".
  • 22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз постепенно приближается к введению эмбарго на российский газ.
  • Ранее послы Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России.
  • ЕС обнародовал текст нового санкционного пакета, в который вошли, в том числе эмбарго на российское золото, персональные ограничения в отношении российских политических и культурных деятелей, санкции против Россотрудничества, фонда "Русский мир" и усиление экспортного контроля товаров двойного использования и передовых технологий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
ЕС
газ
Австрия
Венгрия
Виктор Орбан
Читайте также:
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
26 июля, 2022 вторник
На сайте президента зарегистрировали петицию о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины
Пожежа в квартирі
28 июля, 2022 четверг
В Одесском порту вспыхнул пожар
генеральний прокурор Андрій Костін
27 июля, 2022 среда
Кто такой новый генеральный прокурор Андрей Костин?
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
23:39
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поблагодарил Сенат США, который поддержал резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
23:14
Погиб Глеб Бабич – воин и поэт
23:10
Обновлено
Россияне обстреляли частный сектор Николаева
23:03
Румыния проведет в Черном море международные учения военных водолазов
22:59
Пассажирский речной транспорт
В Херсонской области россияне используют краденое судно для переправы в районе поврежденного моста
22:53
Корбан обратился к Данилову и предложил отказаться от "двойных стандартов"
22:43
В Италии скандал из-за возможной причастности России к распаду правительственной коалиции
22:34
Дуда поздравил украинцев с Днем государственности
22:12
Россияне четыре раза обстреляли Бахмут из "ураганов"
22:05
Транзит в Калининградскую область снова может прекратиться, - губернатор
22:04
В G-7 прокомментировали назначение Клименко на должность главы САП
21:48
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
Эстония не будет выдавать россиянам визы или свидетельства, необходимые для обучения
21:39
До конца этого года. Генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией
21:35
Дмитрий Медведев
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
21:24
УЕФА начал расследование из-за поведения фанатов "Фенербахче"
21:23
Минцифры обратилось к Meta по поводу сокрытия украинских постов и блокировки аккаунтов
21:19
Опыт, связи и коммуникация. Ким объяснил, почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину
21:04
Эстафетную палочку передам незаметно в руки другого. Джонсон уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться
20:57
Украина будет экспортировать в ЕС электроэнергию в 2,5 раза больше с 30 июля, - председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий
20:54
Алексей Данилов
Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, - Данилов
20:44
Виктор Орбан
Орбан оправдывается за скандальные высказывания о "смешении рас"
20:36
Россия могла бы остановить войну завтра. Посол США в НАТО озвучила перспективы завершения войны
20:23
Играя с огнем, вы подожжете себя. Си Цзиньпин угрожает Байдену за Тайвань
20:22
Николай Мартыненко
НАБУ и САП сообщили новое подозрение экс-нардепу Мартыненко
20:21
В Коблево на морской мине подорвались два человека
20:14
Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным
19:56
Производитель стекла Guardian Industries продал бизнес в России
19:43
В ООН надеются, что первый корабль с зерном выйдет из украинского порта уже 29 июля. Схема движения
19:41
Эксклюзив
Россияне бросали танки и бежали, потому что не имели достаточной технической подготовки, - подполковник в отставке Саламаха
19:31
Германия предоставит Украине средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия
19:21
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Офис президента не считал Венедиктову достаточно послушной, - нардеп Княжицкий
19:15
"Никаких спекуляций нет": Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства
19:10
Оккупанты продолжают обстрелы Донетчины и Харьковщины, оправдываясь выдумками о расположении ВСУ в школах и церквях
19:07
Владимир Зеленский с Гитанасом Науседой
"Я приехал не с пустыми руками": Литва предоставит Украине 10 бронемашин и амуницию
18:46
Украинские военные переделали американские 40-мм гранаты под авиационные
18:44
Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24
18:39
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому: 5 человек погибли, 26 получили ранения
18:39
В госдуме РФ предположили, что осенью могут провести аннексию оккупированных территорий Украины
18:32
война с Россией Ирпень
До конца года военные действия должны прекратиться
18:22
СБУ разоблачила мошенников, которые "выдавали" российским диверсантам паспорта Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV