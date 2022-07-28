Об этом сообщает CNN.

"Эту войну в таком виде невозможно выиграть", — сказал Орбан, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене. Орбан добавил, что стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением "пока показала, что она не приведет к успеху".

"Без изменения стратегии мира не будет", — сказал он, предупредив, что без мира в Украине весь Европейский Союз "толкнут в ситуацию войны".

"Непонятно, как мы можем избежать рецессии в ЕС, если война будет продолжаться", – добавил Орбан.

Оба лидера предостерегли от возможности эмбарго Евросоюза российским газом.

"Только что мы столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать об эту стену", — сказал Орбан после того, как Нехаммер предупредил, что такое эмбарго "невозможно".

"Не только потому, что мы как Австрия, зависимы от российского газа. Немецкая промышленность также зависит от российского газа. И если немецкая промышленность терпит крах, австрийская промышленность терпит крах", – сказал Нехаммер, добавив, что такая ситуация может привести к массовой безработице.

"Есть много заявлений от Комиссии ЕС, но очень мало выполняется", — сказал он, комментируя действия ЕС по энергетическому кризису. Нехаммер добавил, что нет "никаких признаков" реализации совместной платформы закупки газа, которую предложила Комиссия ЕС.

Лидер Австрии сказал, что, учитывая текущее давление на энергетическом рынке, "эта общая платформа будет важнее, чем когда-либо".

28 июля в Вене Орбан попытался оправдаться за скандальные изречения о "смешении рас".

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз постепенно приближается к введению эмбарго на российский газ.

Ранее послы Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России.

ЕС обнародовал текст нового санкционного пакета, в который вошли, в том числе эмбарго на российское золото, персональные ограничения в отношении российских политических и культурных деятелей, санкции против Россотрудничества, фонда "Русский мир" и усиление экспортного контроля товаров двойного использования и передовых технологий.

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