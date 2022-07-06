Без санкций против России Сербию не возьмут в ЕС
Сербия не сможет продолжать евроинтеграцию без санкций против Российской Федерации и Беларуси
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
"Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции" , – говорится в сообщении.
В резолюции особо подчеркивается, что "ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязующее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания". Следует заметить, что это первый случай, когда упоминается "взаимное признание".
- 24 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, которое хочет в ЕС.
- Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно подчеркивали Сербии, что для вступления в ЕС следует разделять ценности союза и поддержать санкции против России.
- В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.
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