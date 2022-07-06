Об этом сообщает Балканский обозреватель.

"Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции" , – говорится в сообщении.

В резолюции особо подчеркивается, что "ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязующее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания". Следует заметить, что это первый случай, когда упоминается "взаимное признание".

24 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, которое хочет в ЕС.

Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно подчеркивали Сербии, что для вступления в ЕС следует разделять ценности союза и поддержать санкции против России.

В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.

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