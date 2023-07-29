Без РФ, но с Индией и Бразилией. Саудовская Аравия хочет приобщить 30 стран к переговорам по Украине, - Wall Street Journal
В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.
"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию по войне в Украине", - говорится в материале.
Также отмечается, что Украина и западные официальные лица надеются, что результатом этих переговоров станет мирный саммит в конце года. Якобы на саммите будет подписан документ с общими принципами окончания войны в Украине, который даст старт мирным переговорам с Россией.
РФ не будет участвовать в саммите. Однако планируется присутствие Китая и Индии.
- В феврале Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.
- 29 июля российский диктатор Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами заверил, что Москва готова к "продолжению диалога" с Киевом.
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