Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.

"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию по войне в Украине", - говорится в материале.

Также отмечается, что Украина и западные официальные лица надеются, что результатом этих переговоров станет мирный саммит в конце года. Якобы на саммите будет подписан документ с общими принципами окончания войны в Украине, который даст старт мирным переговорам с Россией.

РФ не будет участвовать в саммите. Однако планируется присутствие Китая и Индии.