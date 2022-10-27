Как вы встретили известие о полномасштабном вторжении? Какими были ваши действия? Как попали на фронт?

24 числа 2022 года я проснулся с первого прилета. Сказал себе: "Боже, хоть бы это были учения", ведь рядом с моим местом жительства часто проводят учения. Однако после второго прилета понял, что не на этот раз. Проснулся и имел очень сложную задачу – надо было сообщить близким о начале войны. К самому полномасштабному вторжению был готов уже два года назад. Предупреждал людей, рекомендовал собирать тревожные чемоданы/рюкзаки. Знакомые и друзья относились к этому с иронией. Вплоть до 24 числа 2022 года. Тогда начались звонки с вопросами: "А что делать?", "Куда бежать?", этс.

Два года готовился фактически к бегству, но 24-го решил воевать. Записался добровольцем. Прикомандирован был только через две недели. Все этого время вместе с другом-актером занимались волонтерской деятельностью. Друг записался в тот же день, что и я сейчас служит в другом подразделении ВСУ. В частности, доставляли лекарства, еду, теплую одежду людям и военнослужащим. Однажды даже удалось поработать с фондом Притулы, несмотря на сверхсложный доступ в столицу в первые дни.

Ваше первое боевое крещение.

Очень долгое время мой взвод занимался инженерной работой, рытьем шансов, возведением оборонных сооружений, блиндажей. Первые бои, в которых мой отряд участвовал, прошли в Киевской области, в Броварском районе. Там мое отделение участвовало в бою за Бровары. Мы поддерживали победоносных солдат из бригады Черных Запорожцев. Позже принимали участие в зачистке Киевской области, потом лесов Черниговщины. Летом уехал оборонять Бахмут, чем и занимался до середины октября. Несколько раз получал ранения и контузии. Также с середины весны и до отправки на Восток занимался тренингами и подготовкой военнослужащих своего батальона и местных ДФТГ. Нам в этом помогали волонтеры, бывшие спецназовцы из Польши и ряда других стран. В частности получил сертификат о прохождении их курса подготовки.

Истории с фронта, которые запечатлелись в памяти навсегда.

Бои за Киевскую область запомнились откровенно странной стратегией врага. В частности, колонны техники формировали очень странным образом — вместе с танками и БМП в одной колонне ехали редь бела дня по трассе артиллерийские установки. О моем опыте боя под Броварами писали ведущие медиа мира.

"Илья Березенко, украинский военный, который был свидетелем украинской атаки на российскую бронетанковую колонну с удаленной позиции, сказал, что она имела целью поразить первый и последний танк в колонне, надеясь захватить находившихся в ловушке. С этой точки зрения удар, который начал все еще продолжавшиеся боевые действия в полосе сел в этом районе, был лишь частичным успехом. В то же время Березенко отметил, что с его точки зрения как солдата этот эпизод свидетельствует об ошибках россиян. По его словам, скопление бронетехники на дороге было легкой мишенью. Весь сценарий был удивительным", - цитирует Илью The New York Times.

На зачистках очень часто сталкивались с тем, что враги бросают раненых и убитых, но забирают награбленное. Под Бахмутом ситуация сверхсложная, очень удивляет постоянное наступление врага пешим порядком. То есть артиллерийские и авиационные обстрелы постоянны, и они являются основной причиной потерь среди нас, но несколько раз в день идут на позиции, пытаются прорваться. Тогда мы им наносим наибольшие потери. Это с точки зрения пехотинца, конечно. Наши потери тоже серьезны, переживать гибель побратимов — тяжелее всего на войне. Несмотря на это, силы обороны продолжают удерживать позиции на нашем направлении, в частности этим занимается мой взвод, с которым я служил последние семь-восемь месяцев.

Юмор на фронте, какой он? Помогает?

Ребята шутят часто, но не в шанцах на нуле или -1. Там все максимально собраны и выполняют задачи. Шутки приходят уже когда оттягивают на 2-3 линию или на тыловую. Многие шутки касаются некомпетентности врага, бытовых ситуаций, поведения побратимов. Юмор помогает пережить увиденное, дает разрядку. Без него у многих просто сдали бы нервы.

После освобождения украинских земель враг оставляет заминированные территории. Ваши советы для гражданских по безопасности. Что нужно знать, чтобы не подорваться на мине или взрывчатке? Какие бывают маскировки?

Главное – выполнять советы ГСЧС, не ходить в лес, не съезжать на обочину (даже на давно освобожденных территориях). Если ваш дом освободили от оккупантов - не заходите туда до осмотра его саперами. Мины могут прятаться в бытовых вещах, выключателях света, мусоре. Также часто встречаются невзорвавшиеся снаряды. Во время зачисток Киевской области мой отряд нашел много подобных снарядов на огородах у людей.

Информационная война, ее разновидности, фейки и DEEPFAKE. Ваши советы, как правильно ориентироваться в информационном пространстве гражданскому человеку.

В этом отношении я написал статью, где развернуто описал проблемы с этой технологией для украинского ресурса "Милитарный":



"Реальной угрозой для мира, а особенно для Украины в нынешних условиях, стали новейшие средства пропаганды, запугивания и искажения информации. Наиболее серьезным оружием в руках любителей исказить информацию, выдать ложь за правду, на данный момент является технология Дипфейк, которая позволяет с помощью нейросетей. (фактически нынешних мощностей обучения искусственного интеллекта) реалистично наложить лицо одного человека, на лицо другого и сделать от его лица любое заявление.Дипфейк работает методом обработки гигантского количества данных. Конкретно – видео с жертвой, личность которой собираются украсть. После обработки этого массива данных искусственный интеллект способен реалистично наложить лицо одного человека на лицо другого. Программное обеспечение удачно синхронизирует движения и мимику, движение губ, даже легкие движения головой. Однако эксперты из Массачусетского Технологического Инститита советуют обращать внимание на определенные детали, которые смогут идентифицировать видео как продукт вмешательства искусственного интеллекта

1. В первую очередь обращайте внимание на лицо. Самые передовые дипфейки затрагивают именно его.

2. Обратите внимание на щеки и лоб. Не кажутся ли они слишком гладкими или наоборот слишком морщинистыми? Совпадает ли их текстура с текстурой шеи, совпадают ли возрастные признаки с возрастом человека, которого пытаются сымитировать?

3. Обратите внимание на глаза и брови. Появляются ли и исчезают тени так, как должны и там, где должны? Дипфейк часто не может точно передать физические свойства света.

4. Обратите внимание на очки. Играет ли на них свет, не много ли на них света? Есть ли на них отражение?

5. Обратите внимание на усы и бороду. Дипфейк способен имитировать, но не может справиться с их натуральностью и изменениями в зависимости от угла обзора.

6. Обращайте внимание на изъяны лица. Выглядят ли морщины натуральными? Выглядят ли шрамы натуральными?

7. Обратите внимание на размер и цвет губ. Совпадают ли они с пропорциями лица? Не кажутся ли слишком контрастными или наоборот им не хватает цвета?

Для того чтобы показать, что Ваше видео не является дипфейком, специалисты программного обеспечения рекомендуют:

1. Часто поворачивать голову и прикасаться к лицу. Можно провести рукой перед лицом.

2. Отпустите бороду или щетину. Усы тоже работают для усложнения имитации.

3. Максимально усложнить симуляцию освещения: мигающий маячок или гирлянда, которые отбрасывают визуально видимый свет на лицо, смогут указать на подлинность видео.

Эти советы не помогут предупредить создание дипфейка, но эти советы могут дать гарантию, что конкретное видео не дипфейк.

Какие потребности на фронте сейчас наиболее актуальны?

Основные потребности сейчас остаются такими же, как всегда: средства наблюдения и связь. Очень пригодятся тепловизоры, тепловизионные прицелы и рации. К тому же часто нет места, чтобы все это заряжать, поэтому павербанки и генераторы тоже необходимы в больших количествах. Также сейчас нужна тёплая одежда, химические обогреватели, спальные мешки. Из-за резкого роста числа военнослужащих государство не в силах успеть обеспечить всех, поэтому очень помогают волонтеры и благотворительные фонды, такие как "Вернись Живым", "Фонд Притулы" и другие. Более крупные организации также активно помогают с закупкой транспорта. Кроме того, враг активно использует малые, коммерческие дроны для наведения артиллерии, так что антидроновые средства тоже нужны, но стоят они немало. Благодаря друзьям и знакомым, я смог собрать деньги на одну такую установку, и она уже показала очень хорошие результаты на поле боя.

Имеет ли язык значение на фронте?

Язык играет определяющую роль в ночных дежурствах. Тогда все резко начинают вспоминать украинский и общаются исключительно на нем. В безопасности все общаются так, как удобно. У нас нет дискриминации в этом смысле. В боевых ситуациях на открытом пространстве часто переходят на русский, но это уже из-за адреналина, и ни у кого тоже не возникает вопросов, ведь это в большинстве приказы и важная информация.

Ваши личные прогнозы по войне. Возвращение к границам 24.02.2022 года и возвращение к границам Украины начала 2014 года.

Я не пророк и не делаю прогнозы. Но я уверен, что без решительной Победы и освобождения всей Украины – это просто вопрос времени, когда наши враги перегруппируются и нанесут новый удар. Он может быть сокрушительным, как это было с Чечней, поэтому война должна идти до безусловной Победы Украины. Я шел на войну именно с такой мыслью.

Какой вы видите Украину после победы? Какой должна быть модель новейшей Украины в вашем понимании, чтобы (за столь долгую историю нашей страны) снова не стать на те же грабли?

Практика доказала, что международные институции фактически не работают в вопросах безопасности, поэтому Украина должна полагаться на себя и помощь реальных партнеров. Нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, не потерять то народное единство, которое существует сейчас и не допустить политического кризиса. В частности, наладить производство оружия, боеприпасов, возможно заключить договоры на производство западного оружия на территории Украины. Также необходимо провести реформирование судебной системы, закончить реформы образования и здравоохранения. Продолжение реформирования Вооруженных Сил и увеличение бюджетного финансирования ни у кого сейчас не вызывает сомнений. Это ключевые направления работы, без которых будущее Украины бесперспективно по моему мнению.

Ваши планы на будущее после Победы?

Мне бы хотелось продолжить заниматься обучением военнослужащих, журналистикой и, возможно, вести канал на Ютуб или на другой интернет-платформе. Конкретные пожелания из более приземленных - беспрепятственно ходить в кино, на выставки, семинары, на тренировки и не беспокоиться ежеминутно о возможной неотвратимой гибели моих близких и друзей.

Все фото: из личного архива Ильи Березенко