Без разрешения суда: оккупанты в Крыму ворвались к 74-летней матери добровольца, обыскали и задержали на несколько часов
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к генеральному прокурору РФ с требованием провести проверку незаконного проникновения в помещение матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова
Об этом она сообщила в Facebook.
"Получила информацию о том, что сегодня (28 сентября, - ред.) в 6:00 во временно оккупированном Крыму 12 сотрудников так называемого следственного управления ФСБ г. Симферополя взломали дверь и ворвались в квартиру гражданки Украины, матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова ", - написала Денисова.
По данным омбудсмена, обыски в доме 74-летней женщины продолжались в течение трех часов с абсолютным нарушением процессуальных прав.
"Без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов. В результате беспорядков сломана мебель и повреждены личные вещи. Изъят телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего оформления ", - написала Денисова.
Женщину доставили в "следственное управление ФСБ", где безосновательно держали несколько часов.
Омбудсмен считает такие незаконные и циничные действия представителей так называемой полиции, ФСБ и Следственного комитета в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына.
Она требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно принять меры для восстановления прав украинской гражданки.
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