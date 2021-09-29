Без разрешения суда: оккупанты в Крыму ворвались к 74-летней матери добровольца, обыскали и задержали на несколько часов

Об этом она сообщила в Facebook.

"Получила информацию о том, что сегодня (28 сентября, - ред.) в 6:00 во временно оккупированном Крыму 12 сотрудников так называемого следственного управления ФСБ г. Симферополя взломали дверь и ворвались в квартиру гражданки Украины, матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова ", - написала Денисова.

По данным омбудсмена, обыски в доме 74-летней женщины продолжались в течение трех часов с абсолютным нарушением процессуальных прав.



"Без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов. В результате беспорядков сломана мебель и повреждены личные вещи. Изъят телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего оформления ", - написала Денисова.

Женщину доставили в "следственное управление ФСБ", где безосновательно держали несколько часов.

Омбудсмен считает такие незаконные и циничные действия представителей так называемой полиции, ФСБ и Следственного комитета в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына.

Она требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно принять меры для восстановления прав украинской гражданки.

