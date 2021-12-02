"Без промедлений": послы G7 призвали Украину назначить главу САП
Послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба послов G7 в Украине.
"Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", - говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули, что независимые антикоррупционные институции, включая независимую САП, "остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику".
- Напомним, в августе 2020 года глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку .
- После увольнения Холодницкого САП временно возглавляет Максим Грищук.
- В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил , что ожидает скорого избрания нового прокурора САП.
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