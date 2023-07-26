Без права внесения залога: суд арестовал на 2 месяца водителя, насмерть сбившего военного на блокпосте в Киеве
Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога 23-летнего водителя, сбившего троих нацгвардейцев на блокпоста в Киеве - один из них погиб, еще один ранен
Об этом пишет Киевская городская прокуратура .
"По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водитель автомобиля "Volkswagen", который 25 июля 2023 года совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован с травмами", - говорится в заявлении.
Решение принял Шевченковский суд столицы 26 июля, действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Детали аварии
25 июля водитель автомобиля "Volkswagen", двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, сбил дежуривших на блокпосту нацгвардейцев.
В результате ДТП один военный от полученных травм скончался, другой - госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился еще один военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.
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