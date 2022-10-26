Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Конечно, количество техники было бы ниже, возможно даже в разы. Вместе с тем, двигатели производит не только Украина, их можно было бы найти в Китае и других странах. Если бы использовались двигатели не "Мотор Сичи", а других компаний, то, конечно, же, эти вертолеты были бы со значительно более низкими техническими характеристиками, что увеличило бы и количество сбитых вертолетов, большее количество исходило из исправного состояния и в принципе уничтоженных вертолетов было бы больше. "Мотор Сичи" начали производить те или иные комплектующие и двигатели с худшими характеристиками, чем у украинских оригинальных двигателей", – сказал Богдан Долинце.

Авиационный эксперт отметил, что если бы не помощь "Мотор Сичи", то Российская Федерация не наладила бы производство комплектующих для вертолетов, уничтожающих украинскую критическую инфраструктуру.

"Но конечно, мы должны понимать, что без помощи "Мотор Сичи", ее конструкторской документации, критических технологий и возможно даже специалистов, которые могли быть отвезены в Россию для того, чтобы наладить там производство, РФ никогда бы не смогла в ближайшие пять, а может и больше лет, наладить процесс производства таких двигателей и таких технологий", - добавил он.

СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.

Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что согласно его исследованию компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн .

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