Без помощи ЕС Украине российские танки могут добраться до Будапешта: МИД ответил на заявление Орбана

Об этом говорится в сообщении спикера МИД Олега Николенко в facebook.

"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву", - говорится в сообщении Николенко.

Кроме того, представитель также подчеркнул, что украинцы платят своими жизнями за мир и покой в европейских городах, и об этом не нужно забывать.

"Помощь Украине - не благотворительность. Это, прежде всего, инвестиции Европы в собственную безопасность. Только совместными усилиями можно остановить российскую угрозу", - заявил он.

20 октября стало известно, что премьер-министр Венгрии на саммите лидеров государств Европейского Союза будет призывать их пересмотреть санкционную политику в отношении России.

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