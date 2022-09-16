"Без побед или без Суркисов? Без Суркисов!", - ультрас "Динамо" написали письмо с фронта

Ультрас также прикрепили фотографию с фронта, где на снарядах написали "без Суркисов".

"Мы правильно понимаем, что клуб решил, что между ним и фанатами есть какое-то единство? В прошлом году главный тренер клуба утверждал, что приехавшие на выезд в Тернополь фанаты - это не "Динамо". А сейчас клуб заявляет о нашей с ним единство. С 2014 года фанаты "Динамо" Киев борются за независимость Украины с РФ, чьи интересы здесь годами отстаивает один из владельцев клуба. О каком единстве идет речь?! На наш взгляд, нынешнее "Динамо", к сожалению, превратилось в пристанище для откровенных врагов Украины, промосковских коллаборантов вроде разных Суркисов, Львочкиных, Пузановых и других негодяев, спокойно посещающих матчи легендарного клуба из самого сердца Великой Страны", - пишут в письме.

Фанаты "Динамо" четко подчеркивают, что лучше клуб будет без еврокубков, побед и трофеев, чем с Суркисами.

"Если до сих пор есть те, кто не понимает наш посыл, то объясним на примере тренда настоящего: Без еврокубков или без Суркисов? Без Суркисов! Без побед или без Суркисов? Без Суркисов! Без трофеев или без Суркисов? Без Суркисов! И непременно настанет время , когда мы снова увидим наше Динамо на высших ступенях пьедестала... и БЕЗ Суркисов!", - говорится в письме "Динамо".

В этом сезоне киевское "Динамо" позорно приступило к сезону. Команда проиграла два матча в групповом раунде Лиги Европы, два в УПЛ и одержали только 1 победу в чемпионате Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb