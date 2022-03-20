"Без пищи, воды и под постоянными обстрелами": эвакуированный житель Мариуполя о ситуации в городе

Напомним, 19 марта стало известно, что российские кафиры насильственно заставляют людей выезжать из Мариуполя на территорию РФ.



Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что сбежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо.TV"Такого ужаса ни я и никто другой не переживали в жизни. Это настоящий ад. Я даже не буду говорить о военных действиях. Мы жили без воды. Собирали дождевую воду, или колодцев, которых не так много в настоящее время в современном городе. Последние две недели, с которых мы находились в городе, почти отсутствовали продукты. Мы держались на запасах, которые имели.” – рассказал Чуфаров.Даниил рассказал, что ему и его семье приходилось урезать паек пищи на каждого человека, то же касалось и воды."Продукты длительного сохранения мы отложили и даже не обращали на них внимания. Ведь отлично понимали, что скоро это все не закончится. У нас не было газа, воды, электричества и мобильной связи”, – рассказал ЧуфаровЧуфаров подчеркнул, что выжить и спастись им помогло то, что они объединились со знакомыми и незнакомыми людьми и вместе помогали друг другу.Мы объединились со знакомыми и незнакомыми людьми и вместе помогали друг другу. Мы искали дрова, чтобы вместе приготовить еду. Также мы были очень осторожны. Я сейчас нахожусь на безопасной территории, и когда слышу сигнал воздушной тревоги, то вспоминаю Мариуполь. Там его не было. В воздушной тревоге в Мариуполе не было смысла, поскольку город обстреливали постоянно.” - добавил Чуфаров.