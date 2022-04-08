Без Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Корпорация Mitsubishi Motors прекращает работу в России

Об этом говорится в заявлении компании.

"Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в российском городе Калуга на неопределенный срок", – сообщили в компании.

Также отмечается, что "в связи с логистическими трудностями" экспорт автомобилей и поставки деталей в Россию были приостановлены с марта.

Завод "ПСМА Рус" – совместное предприятие Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), производящее авто четырех брендов: Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi Motors.

Напомним, 23 марта после длительного давления Renault приостановил работу завода в Москве и начал процесс выхода из числа владельцев АвтоВАЗа.

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