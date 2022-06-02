Без патриарха Кирилла но с эмбарго на нефть. Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций
Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России
Об этом в твиттер сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций ЕС против России. Патриарх Кирилл был исключен из него", - написал журналист.
И добавил, что полный список ограничений обнародуют в официальном журнале ЕС завтра.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель уверял, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня.
- Вчера, 1 июня, стало известно, что Венгрия категорически против санкций против Кирилла.
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