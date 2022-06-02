Об этом в твиттер сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций ЕС против России. Патриарх Кирилл был исключен из него", - написал журналист.

И добавил, что полный список ограничений обнародуют в официальном журнале ЕС завтра.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверял, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня.

Вчера, 1 июня, стало известно, что Венгрия категорически против санкций против Кирилла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb