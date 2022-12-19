Без отопления остается 3% потребителей в Киеве, - Кличко

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко

По его словам, после утренних атак и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. В свою очередь система водоснабжения столицы работает в штатном режиме.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 11:00 в энергосистеме Украины действуют аварийные отключения света в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.