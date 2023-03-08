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Без освобождения Крыма мы не сможем чувствовать себя в безопасности, - представитель президента в АРК Ташева

8 мартa, 2023 среда
16:43
война с Россией

Постоянная представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева отметила, что на территории временно оккупированного полуострова Крым оккупанты активно готовятся к боевым действиям

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты воспринимают серьезно утверждение украинского военного руководства о том, что Крым будет освобожден. На территории Крыма захватчики строят фортификационные сооружения и усиливают человеческий контингент. Захватчики продолжают запугивать людей. Они ищут так называемых ждунов, так они называют украинских граждан, которые поддерживают Украину и ждут освобождение полуострова", - подчеркнула Ташева.

По словам представительницы президента в Автономной Республике Крым, Украине необходимо освобождать территорию Крымского полуострова.

"Россияне вывозят из Крыма высокоточное оружие, потому что работают партизаны и наши разведчики. Они уже понимают, что не смогут это защитить. Временно оккупированный Крым враг использует как ключевую военную базу. Оттуда происходит нападение на материковую часть Украины, оттуда происходят ракетные удары. Мы доказываем нашим международным партнерам, что нам необходимо освобождать территорию Крымского полуострова. Потому что без освобождения Крыма мы не сможем чувствовать себя в безопасности", - подчеркнула Ташева.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина будет освобождать оккупированный РФ Крым с помощью оружия и дипломатии.
  • Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украине необходимо сначала деоккупировать Крым, а затем освобождать Донбасс
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