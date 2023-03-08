Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты воспринимают серьезно утверждение украинского военного руководства о том, что Крым будет освобожден. На территории Крыма захватчики строят фортификационные сооружения и усиливают человеческий контингент. Захватчики продолжают запугивать людей. Они ищут так называемых ждунов, так они называют украинских граждан, которые поддерживают Украину и ждут освобождение полуострова", - подчеркнула Ташева.

По словам представительницы президента в Автономной Республике Крым, Украине необходимо освобождать территорию Крымского полуострова.

"Россияне вывозят из Крыма высокоточное оружие, потому что работают партизаны и наши разведчики. Они уже понимают, что не смогут это защитить. Временно оккупированный Крым враг использует как ключевую военную базу. Оттуда происходит нападение на материковую часть Украины, оттуда происходят ракетные удары. Мы доказываем нашим международным партнерам, что нам необходимо освобождать территорию Крымского полуострова. Потому что без освобождения Крыма мы не сможем чувствовать себя в безопасности", - подчеркнула Ташева.