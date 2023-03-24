Без осадков, в некоторых областях возможен дождь: прогноз на 25 марта от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине 25 марта теплую и сухую погоду, ожидается дождь только в западных областях. Однако уже на следующей неделе будет похолодание
Об этом информирует Наталья Диденко .
25 марта в западных областях Украины пройдут дожди, осадки могут затронуть Житомирщину, Черниговщину и Киевщину.
На остальной территории будет сухая погода.
Температура воздуха будет днем +14...+19 °C.
В западных областях и прибрежных морских районах местами +10...+12 °C.
В Киеве в субботу есть вероятность небольшого дождя, но уже вечером.
В течение субботы преимущественно сухо и тепло, до +17 °C.
28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.
Ощутимо будет уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще будет держаться более теплая погода.
Температура воздуха 28-29 марта в большинстве областей снизится до +2...+5 °C, а ночью до "минусов".
В Украину в эти дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, – это осадки и сильный ветер.
Осадки циклон принесет действительно с юга, однако они будут выпадать уже на охлажденной поверхности и в охлажденном воздухе, который ранее придет в Украину с севера и северо-запада. Поэтому дожди будут переходить в снег, еще кое-где с налипанием.
В Киеве также резкое изменение погоды ожидается 28 марта, со вторника, – в столицу придет существенное похолодание и мокрый снег.
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