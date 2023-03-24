Об этом информирует Наталья Диденко .

25 марта в западных областях Украины пройдут дожди, осадки могут затронуть Житомирщину, Черниговщину и Киевщину.

На остальной территории будет сухая погода.

Температура воздуха будет днем +14...+19 °C.

В западных областях и прибрежных морских районах местами +10...+12 °C.

В Киеве в субботу есть вероятность небольшого дождя, но уже вечером.

В течение субботы преимущественно сухо и тепло, до +17 °C.

28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

Ощутимо будет уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще будет держаться более теплая погода.

Температура воздуха 28-29 марта в большинстве областей снизится до +2...+5 °C, а ночью до "минусов".

В Украину в эти дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, – это осадки и сильный ветер.

Осадки циклон принесет действительно с юга, однако они будут выпадать уже на охлажденной поверхности и в охлажденном воздухе, который ранее придет в Украину с севера и северо-запада. Поэтому дожди будут переходить в снег, еще кое-где с налипанием.

В Киеве также резкое изменение погоды ожидается 28 марта, со вторника, – в столицу придет существенное похолодание и мокрый снег.