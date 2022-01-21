Без ограничений для вакцинированных: в Евросоюзе изменят правила путешествий
Новые правила путешествий будут сосредоточены на индивидуальном риске для здоровья путешественника, а не на его отправлении
Об этом сообщает Politico.
Как известно, внимание предлагается сосредоточить на индивидуальном риске для здоровья путешественников, а не на стране, из которой они прибыли.
Согласно обновлению необязательных правил, на путешественников, имеющих COVID-сертификат, не будут распространяться требования для сдачи дополнительных тестов или прохождения карантина.
"Новый метод соответствует ноябрьскому предложению Еврокомиссии применить "личный подход" для путешествий внутри ЕС. Он означает, что люди с COVID-сертификатом "в принципе не должны подпадать под дополнительные ограничения на путешествия, откуда бы они не прибыли в Европейский Союз", - говорится в сообщении.
Кроме того, страны все еще могут предпринять дополнительные меры по путешествиям из регионов, которые на карте Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями отнесены к темно-красным зонам высокого риска. По состоянию на конец января к таковым относится большинство стран ЕС.
Цвета карты представляют риск для здоровья путем подсчета новых случаев, показателей тестирования и показателей положительных результатов. После внесения изменений на карте также будет учтен уровень вакцинации в регионе. По словам одного из дипломатов ЕС, предложенные изменения в карту все еще обсуждаются.
Отмечается, что страны ЕС откладывают обновление правил из-за неопределенности влияния штамма коронавируса "Омикрон".
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