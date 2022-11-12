Без новых обстрелов зимой отключения света будут на том же уровне, без коллапса, - эксперт по энергетике Омельченко
Зимой в Украине будут постоянные отключения света, но это не перерастет в тотальный коллапс по всей стране
Об этом в эфире Еспресо заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Если будут нивелированы российские обстрелы или они значительно уменьшатся и усилится ПВО, то ожидать какого-то коллапса неуместно. Я ожидаю, что зимой уровень отключений света будет оставаться примерно на том же уровне, который у нас есть. В Центре Украины может быть больше отключений, потому что враг бьет туда, чтобы отрезать Киев от света. Будет базовый вариант: будут постоянные отключения зимой, но это не перерастет в тотальный коллапс по всей Украине", – считает эксперт.
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8 ноября глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал , что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.
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