Об этом в эфире Еспресо заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Если будут нивелированы российские обстрелы или они значительно уменьшатся и усилится ПВО, то ожидать какого-то коллапса неуместно. Я ожидаю, что зимой уровень отключений света будет оставаться примерно на том же уровне, который у нас есть. В Центре Украины может быть больше отключений, потому что враг бьет туда, чтобы отрезать Киев от света. Будет базовый вариант: будут постоянные отключения зимой, но это не перерастет в тотальный коллапс по всей Украине", – считает эксперт.

8 ноября глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал , что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.