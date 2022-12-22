Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", - сказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Украине ситуация с энергосистемой сложная. В частности, после обстрелов Киева 19 декабря.

"Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация. Она постепенно улучшается. Сегодня доступной мощности уже больше, чем вчера", - заявил Галущенко и добавил, что столица не отсоединена от энергосистемы, а целостна.

Что касается импорта электроэнергии, то, по словам Геращенко, это "возможная опция".

"Мы уже тестировали импорт в небольших объемах. Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше – 1,6-2 ГВт", – рассказал министр энергетики Украины.

Галущенко рассказал, что также среди решений – мобильные электростанции мощностью до 50 МВт, которые помогут заживлять электростанции и дадут дополнительную мощность системе. В Украине есть производители таких станций.

На вопрос, продолжит ли РФ избивать по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил: "Я надеюсь, что наши Вооруженные Силы помогут им остановиться".