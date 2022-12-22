Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Без новых обстрелов со стороны РФ Украина стабилизирует энергосистему к лету, - министр энергетики Галущенко

Без новых обстрелов со стороны РФ Украина стабилизирует энергосистему к лету, - министр энергетики Галущенко

22 декабря, 2022 четверг
17:36
Общество

Министр энергетики заявил, что Украина стабилизирует энергосистему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России

Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", - сказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Украине ситуация с энергосистемой сложная. В частности, после обстрелов Киева 19 декабря.

"Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация. Она постепенно улучшается. Сегодня доступной мощности уже больше, чем вчера", - заявил Галущенко и добавил, что столица не отсоединена от энергосистемы, а целостна.

Что касается импорта электроэнергии, то, по словам Геращенко, это "возможная опция".

"Мы уже тестировали импорт в небольших объемах. Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше – 1,6-2 ГВт", – рассказал министр энергетики Украины.

Галущенко рассказал, что также среди решений – мобильные электростанции мощностью до 50 МВт, которые помогут заживлять электростанции и дадут дополнительную мощность системе. В Украине есть производители таких станций.

На вопрос, продолжит ли РФ избивать по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил: "Я надеюсь, что наши Вооруженные Силы помогут им остановиться".

  • 1 декабря в ДТЭК заявляли, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.
  • Ночью враг 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
  • Утром 21 декабря в энергосистеме Украины сохранялся значительный дефицит мощностей. Все области получили лимиты потребления электроэнергии, превышение потребления которых приводит к аварийным ограничениям.
  • Гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил , что на вечер 21 декабря ситуация с поставкой электроэнергии в столице – самая сложная в стране.
  • По состоянию на 21 декабря Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.
  • 22 декабря Шмигаль предположил , что выход из сложнейшего случая блекаута, по подсчетам украинских энергетиков, может занять от семи до десяти дней.
  • С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики частично восстановили подачу света на 78% поврежденных армией РФ высоковольтных подстанций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Киевщина
война с Россией
новости Киева
Читайте также:
Автор Андрей Павлишин
21 декабря, 2022 среда
Зачем Зеленский ездил в Бахмут?
Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін
21 декабря, 2022 среда
Си Цзиньпин встретился с Медведевым, передавшим ему послание от Путина.
Євген Дикий
Автор Евгений Дикий
21 декабря, 2022 среда
Кувалда 8271. Суровая окопная правда
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 41.25
    Продажа 42.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
22 декабря
18:14
Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, - меморандум
18:05
OPINION
"...на круги своя?"
17:57
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Генштаб РФ оценил военную помощь Украине от стран Запада в $100 млрд
17:41
G7
G7 заявил о готовности выделить Украине 32 млрд долларов в 2023 году
17:30
Анонс
Россия снова может пойти на Киев, но ВСУ готовы к встрече
17:21
Валерий Герасимов
Сейчас основная задача "спецоперации" – захват Донецкой области, – начальник генштаба ВС РФ Герасимов
17:21
Возвращаясь из США, Зеленский встретился с президентом Польши Дудой
17:01
"Терпение Ирана ограничено": Тегеран пригрозил Зеленскому "судьбой некоторых лидеров" за обвинение в терроризме
16:49
В Херсонской области подорвался гауляйтер Любимовки и Васильевки Штепа, - депутат облсовета Хлань
16:43
"В темные времена хорошо видно светлых людей": главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил партнеров с грядущими праздниками
16:42
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
Обновлено
Оккупанты обстреляли Часов Яр на Донетчине, есть погибший и раненые
16:12
"Горжусь тем, что помогаю украинцам": британский спасатель поделился опытом с посетителями Гончаренко-центра
16:08
Обновлено
РФ нанесла по Краматорску ракетные удары: один из снарядов попал в школу-интернат
16:06
Киев получил от Дании 9 мощных генераторов
16:00
OPINION
Автокефалия УПЦ МП? У Господа нашего безупречно все – в том числе и чувство юмора
15:56
Российский рубль подешевел по отношению к доллару до 8-месячного минимума
15:50
В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут освоить Patriot за несколько месяцев
15:46
Евросоюз передаст Украине еще 900 электрогенераторов
15:39
коронавирус
В Минздраве заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Украине и назвали причину
15:24
Шмигаль предположил вероятность блекаута в Украине на 7-10 дней
15:04
В дома жителей Бучанской, Вышгородской и других общин Киевщины постепенно возвращают свет
15:00
В Херсонской области нашли 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек, – Нацполиция
14:51
Железнодорожная резиденция святого Миколая посетила деоккупированную Харьковщину
14:49
Юлия Свириденко
С начала полномасштабной войны Украина получила $28 млрд помощи, - Минэкономики
14:45
Эксклюзив
"Если бы россияне зашли, то это была бы серьезная точка давления": Атрошенко о решении вывезти семью из города
14:40
Россия может прибегнуть к очередному ракетному удару 22 или 23 декабря, - разведка
14:32
Еврокомиссия заморозила €20 миллиардов российских активов
14:31
Спикер Национальной прокуратуры Польши рассказал, когда ждать результатов расследования по падению ракеты в Пшеводуве
14:30
Экс-нардепа от Партии регионов, призывавшего получать паспорта РФ, объявили в розыск
14:29
Эксклюзив
Оккупанты готовятся закрепиться на Запорожской земле, строят линии обороны, - военнослужащий ВСУ Бурлык
14:25
вантажівки MAN
Украина получит от Германии партию военных грузовиков MAN HX 8×8
14:04
Оккупанты придумали новую пытку для пленных: вывозят на обмен, затем возвращают в колонии
14:03
OPINION
Сказочка о "лидерстве" Китая в борьбе с ковидом умерла
14:01
В Кремле посетовали, что ни Байден, ни Зеленский не проявили "готовности прислушиваться к озабоченности России" в США.
13:46
МКС
Российский мусор не дает астронавтам США на МКС выйти в открытый космос
13:40
"Украину может ожидать дефицит газа в феврале", - эксперт по международной энергетике Гончар
13:37
В феврале 2023 года состоится саммит ЕС-Украина, где обсудят членство Украины в Евросоюзе
13:29
В Киеве состоялась премьера документального фильма о российско-украинской войне "Жизнь на грани"
13:28
Экс-вице-премьер РФ Рогозин незаконно пересек государственную границу Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV