Без новых обстрелов со стороны РФ Украина стабилизирует энергосистему к лету, - министр энергетики Галущенко
Министр энергетики заявил, что Украина стабилизирует энергосистему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России
Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", - сказал Галущенко.
Министр подчеркнул, что в настоящее время в Украине ситуация с энергосистемой сложная. В частности, после обстрелов Киева 19 декабря.
"Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация. Она постепенно улучшается. Сегодня доступной мощности уже больше, чем вчера", - заявил Галущенко и добавил, что столица не отсоединена от энергосистемы, а целостна.
Что касается импорта электроэнергии, то, по словам Геращенко, это "возможная опция".
"Мы уже тестировали импорт в небольших объемах. Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше – 1,6-2 ГВт", – рассказал министр энергетики Украины.
Галущенко рассказал, что также среди решений – мобильные электростанции мощностью до 50 МВт, которые помогут заживлять электростанции и дадут дополнительную мощность системе. В Украине есть производители таких станций.
На вопрос, продолжит ли РФ избивать по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил: "Я надеюсь, что наши Вооруженные Силы помогут им остановиться".
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