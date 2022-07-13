Без назначения прокурора САП переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся, - Шабунин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Назначение прокурора САП давно уже не является внутриполитическим вопросом для Украины. Это вопрос нашего цивилизационного выбора. Я хочу напомнить, что в решении Еврокомиссии о нашем кандидатстве на вступление в ЕС есть четкая норма. В ней четко указано, что без назначения победителя конкурса на должность" руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, переговоры о вступлении Украины в ЕС даже не начнутся", – пояснил Шабунин.



Он также подчеркнул, что украинский прекрасно осознан в том, что блокирование назначения руководителя САП может стоить Украине вступления в ЕС.



"Если украинская власть, которая контролирует часть конкурсной комиссии и Шестой апелляционный админсуд, каким-то образом продолжит блокировать конкурс, или снесет его через суд, то это просто убивает наше потенциальное членство в ЕС. Украинская власть об этом очень хорошо знает. Поэтому этот вопрос давно уже не внутриполитическое, к сожалению", - добавил Шабунин.

3 февраля, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума



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