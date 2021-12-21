"Без нашей инициативы никто нас в альянсы не будет принимать": политолог о выступлениях Зеленского по поводу сроков вступления в НАТО и ЕС

Об этом она сказала в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Зеленский уже второй раз использует рост напряжения на российско-украинской границе как попытку получить определенные гарантии от западных государств относительно переспектив в ЕС и НАТО. Мы помним, что в апреле звучали подобные заявления, но они были жестче и это были основные заявления, которые использовал президент. Сегодня мы перешли к ним не сразу и они уже звучат мягче. Я не думаю, что только такие призывы заставят НАТО сказать, что мы видим Украину через год, два, пять в Альянсе", - заявила Майнина.



По ее мнению, это гораздо большая политическая игра, в которой задействовано большее количество игроков.



"Но действительно такие призывы должны звучать. Без нашей инициативы никто нас ни в какие союзы и альянсы принимать не будет. Что касается ЕС - так же Украина выбрала интересный путь. Они пытаются подписать декларации о европейской перспективе. Сегодня президент озвучил, что ее поддержало 7 государств. Это не является каким-то правилом, которое применяют в ЕС, чтобы получить статус государства-кандидата, но в качестве аргумента на дальнейших саммитах Украина-ЕС это может полностью использоваться", - подытожила политолог.



Декларации о европейской перспективе подписали Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Хорватия и Словения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году Украине нужно четко знать, когда она станет членом Североатлантического альянса.