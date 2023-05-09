Без музыки в автобусах и такси: правительство изменило правила перевозки пассажиров
Кабинет Министров Украины на заседании 9 мая внес изменения в правила перевозки пассажиров: водители могут не пускать в салон шумных пассажиров и включать музыку только с согласия
Об этом сообщает Министерство по вопросам восстановления Украины.
Кабмин сменил "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Теперь водители автобусов могут не пускать в салон пассажиров, создающих шум с помощью технических устройств.
Кроме того, водителям не разрешено включать в автобусы музыку или фильмы. Это возможно, если в салоне есть наушники или на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.
Также новые правила касаются такси. Музыку водители могут включать только в том случае, если пассажир не возражает.
Постановление было принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора.
- Напомним, с 7 октября 2022 года вступил в силу закон, по которому в пассажирском транспорте запрещено включать музыку или звук фильмов – как водителям, так и пассажирам.
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