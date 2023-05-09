Об этом сообщает Министерство по вопросам восстановления Украины.

Кабмин сменил "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Теперь водители автобусов могут не пускать в салон пассажиров, создающих шум с помощью технических устройств.

Кроме того, водителям не разрешено включать в автобусы музыку или фильмы. Это возможно, если в салоне есть наушники или на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.

Также новые правила касаются такси. Музыку водители могут включать только в том случае, если пассажир не возражает.

Постановление было принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора.