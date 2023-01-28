Без мобилизации российская армия воевать не сможет, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Народ в РФ не спрашивают воевать или прекращать войну, умирать или не умирать - они просто это делают. Кстати, в этом разница с Украиной, потому что говорить, что мобилизация в Украине и мобилизация в России одно и то же, - это смешно. Что-то я не видел, что в Украине воевали уголовники, которых забирают и расходуют десятками тысяч, не говоря уже об остальных, ведь войну начинала профессиональная армия и при Сталине было так же, то есть была 5-миллионная армия, состоявшая из людей, которым предстояло воевать, да, она была тоже призывная, но это была армия, которая не предполагала мобилизации, казалось, что тех миллионов достаточно для войны с Германией, так и здесь, этих 250-300 тысяч, которые с конца февраля прошлого года по приказу Путина вступили в войну, казалось, хватит. Однако сейчас начался уже следующий этап", - прокомментировал оппозиционер.

Марк Фейгин отметил, что российским властям все время приходится маневрировать, ведь они обещали мобилизацию, которая будет способствовать немедленному прекращению войны, но конца-края не видно.

"Мобилизация работает в таких условиях только как краткосрочная акция, пусть даже с потерями, но за два месяца, например, справились с Украиной. Но этого нет и близко, и даже на ревизионном расстоянии нет, то есть это означает, что мобилизация не может прекратиться. Поэтому разговоры экспертов, что 15 января начнется следующая фаза мобилизации, то уже нет разницы, 15-го она начнется или 30-го, 1-го или 40-го. Это уже не имеет никакого значения. Без мобилизации российское руководство, российская армия дальше воевать не смогут, армии все время нужно пополнять ресурс личного состава, наибольшая часть которого – мобилизованные. Эту задачу почти невозможно выполнить, потому что их каждый раз нужно подготовить, одеть, экипировать, дать оружие, приставить офицеров – все это становится сложнее делать, поэтому решают проблему за счет биомассы, толкая ее на передовую. Соответственно, отношение населения будет ухудшаться, будет увеличиваться ощущение того, что надо всеми способами уклоняться от мобилизации, а все ло зунги станут вторичными", - сказал Фейгин.

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