Без контроля над Одессой и Днепром россияне сочтут свою миссию невыполненной, - политолог Березовец
Россия будет пытаться захватить Одессу и Днепр, без этого их цели не будут считаться достигнутыми
Об этом в эфире Еспресо заявил политолог и боец ВСУ Тарас Березовец.
"Сейчас их задача - выйти на границы Луганской и Донецкой области, но они будут дальше продвигаться. Их цель совершенно очевидна - ключевой город, интересующий их в центре Украины - это Днепр. Движение через Краматорск, Константиновку, Павлоград и на Днепр. На юге - это Одесса. Без контроля над этими городами они будут считать для себя невыполненной эту миссию", - сказал Березовец.
Военный считает, что россияне будут работать над этим.
"Не надо недооценивать нашего врага. Он чрезвычайно опасен, он вооружен, у него фактически неограниченные возможности восстановления, в том числе ствольной артиллерии, производства новых снарядов, патронов. Если у нас не будет достаточно высокоточной техники, этот конфликт будет длиться очень долго. Долго - это 2-3 года", - подытожил он.
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