Без компенсации: Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий принудительное изъятие в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов. Изъятие будут осуществляться без какой-либо компенсации стоимости
Об этом идет речь на портале Верховной Рады Украины, передает Еспресо.TV .
Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это требуется военной необходимостью) РФ как государства, которая начала полномасштабную войну против Украины и ее резидентов.
Следовательно, согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности России и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.
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Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому во время военного положения гражданские украинцы могут убивать оккупантов и не нести за это ответственности.
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